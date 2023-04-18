Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин закликав добровільно здатися його структурам колишнього бойовика цього угруповання Олексія Савічева, який в інтерв'ю Gulagu.net розповів про воєнні злочини вагнерівців в Україні.
У зверненні, яке поширили пригожинські телеграм-канали, ватажок вагнерівців заявив, що його підлеглі вже добу розшукують Савічева і не можуть знайти. Тому колишньому бойовику пропонується самостійно зв'язатися з "колл-центром ПВК "Вагнер".
"Я даю гарантію, що його ніхто не буде переслідувати — ні за законом, ні будь-яким ще чином. Йому потрібно повідомити про те, для чого він дав цю фальсифікацію, хто за цим стоїть, яким чином його шантажували, і чи були поставлені ще якісь завдання", - говорить Пригожин.
Олігарх запевняє, що не буде "трясти скелети в шафі", через які Савічев погодився співпрацювати з Gulagu.net.
"Тому, Кучеряй (позивний Савічева - УНІАН), зв'язуйся з колл-центром ПВК "Вагнер", приїжджай, все розкажеш. Я тобі даю гарантію: поїдеш живий і неушкоджений", – сказав Пригожин.
Зізнання Савічева у воєнних злочинах в Україні
Напередодні російський правозахисний проект опублікував велике інтерв'ю з двома колишніми ув'язненими, які завербувалися в "Групу Вагнера", відслужили піврічний контракт на фронті і зуміли повернутися в Росію. У цьому інтерв'ю Савічев і другий екс-вагнерівець Улдаров розповіли, як вбивали цивільних, полонених українців і російських солдатів-"відмовників" на Донбасі.
Євген Пригожин виступив з спростуванням цього інтерв'ю і запевнив, що його бойовики цивільних не розстрілюють. Проте, українська прокуратура вже відкрила нову кримінальну справу для перевірки викладених в інтерв'ю тверджень.