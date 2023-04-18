Структури "Вагнера" вже добу шукають колишнього бойовика, який розповів про злочини найманців на фронті.

Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин закликав добровільно здатися його структурам колишнього бойовика цього угруповання Олексія Савічева, який в інтерв'ю Gulagu.net розповів про воєнні злочини вагнерівців в Україні.

У зверненні, яке поширили пригожинські телеграм-канали, ватажок вагнерівців заявив, що його підлеглі вже добу розшукують Савічева і не можуть знайти. Тому колишньому бойовику пропонується самостійно зв'язатися з "колл-центром ПВК "Вагнер".

"Я даю гарантію, що його ніхто не буде переслідувати — ні за законом, ні будь-яким ще чином. Йому потрібно повідомити про те, для чого він дав цю фальсифікацію, хто за цим стоїть, яким чином його шантажували, і чи були поставлені ще якісь завдання", - говорить Пригожин.

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Олігарх запевняє, що не буде "трясти скелети в шафі", через які Савічев погодився співпрацювати з Gulagu.net.

"Тому, Кучеряй (позивний Савічева - УНІАН), зв'язуйся з колл-центром ПВК "Вагнер", приїжджай, все розкажеш. Я тобі даю гарантію: поїдеш живий і неушкоджений", – сказав Пригожин.

Зізнання Савічева у воєнних злочинах в Україні

Напередодні російський правозахисний проект опублікував велике інтерв'ю з двома колишніми ув'язненими, які завербувалися в "Групу Вагнера", відслужили піврічний контракт на фронті і зуміли повернутися в Росію. У цьому інтерв'ю Савічев і другий екс-вагнерівець Улдаров розповіли, як вбивали цивільних, полонених українців і російських солдатів-"відмовників" на Донбасі.

Євген Пригожин виступив з спростуванням цього інтерв'ю і запевнив, що його бойовики цивільних не розстрілюють. Проте, українська прокуратура вже відкрила нову кримінальну справу для перевірки викладених в інтерв'ю тверджень.

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