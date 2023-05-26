Герасимов, Суровікін, Лапін, Євкуров, Теплинський та інші поплатилися за раболіпство перед засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) "відправив у відставку" кадрових генералів Збройних сил РФ за "раболіпство" перед засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, який, за його попереднім прогнозом, скоро всіх "зжере".

У своєму Telegram Гіркін уточнив, що дав Герасимову, Суровікіну, Лапіну, Євкурову, Теплинському та іншим "військовим діячам" 24 години на те, щоб ті припинили "лепетати" перед ватажком найманців і гідно йому відповіли на зустрічну критику з приводу російських військових.

В іншому випадку, їм всім потрібно подати у відставку через "позбавлення честі", заявив Гіркін.

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"Пригожинські ресурси "їх (і гірше того - всю армію) вже відкрито" півниками " називають, а ці... Якщо не дадуть відповідь і не подадуть у відставку - значить так їх і треба буде називати. Точка" - вказав терорист.

Заяви Гіркін на адресу Пригожина - останні "шпильки"

Нагадаємо, що раніше Гіркін "зчепився" з Пригожиним з приводу втрат РФ у Бахмуті. Він заявив, що статистика ватажка "вагнерівців" не відповідає дійсності і в місті "мертвим вантажем" лягло в півтора раза більше людей (Пригожин заявляв про 20 тисяч).

Напередодні Гіркін також вказав, що якщо Кремль не припинить "за вуха" тягнути його до влади, то пізніше Пригожин всіх своїх "благодійників" особисто "зжере".

Також терористові не сподобалася черговий запис Пригожина нібито з Бахмута. У кадрі прихильник Путіна показав двох найманців "Бібера" і "Долина" і заявив, що якщо кадрові війська РФ не зможуть впоратися з українською армією, ці два "нещастя" їм допоможуть.

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