За його словами, у Путіна немає впевненості в оточуючих його силовиках, тому він не може віддати наказ про застосування ядерної зброї.

Еліта російських силовиків розуміє, що війна проти України фактично програна, саме через це президент РФ Володимир Путина не наказує їм застосувати ядерну зброю, оскільки розуміє, що наказ вони можуть не виконати і це стане тригером до держперевороту.

Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев в коментарі "Радіо Свобода".

"Я думаю, що саме поінформована еліта всередині силовиків розуміє, що війна програна. Тому що війна доктринально була оформлена як те, що потрібно закінчити протягом одного тижня. Те, що відбувається зараз – це якась "друга" війна, яка ще не програна до кінця. Але перша вже програна. Це точно. Шанс на виграш у другій війні також не гарантований. Ми бачимо прогнози, які не можна назвати оптимістичними з російської точки зору, від тих, хто досить поінформований і вільніше може висловлювати свою думку", - пояснив Грозєв.

За його даними, еліта силовиків вважає, що дуже мало шляхів виграшу війни без мобілізації, однак Путін не оголошує її через ймовірність соціального вибуху.

"І є песимізм серед силовиків, як вийти з цього", - сказав журналіст.

На його думку, якщо Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, то хто-небудь з виконавців відмовиться це зробити. Все тому, що серед силовиків немає впевненості, чи буде президент РФ при владі через три місяці і чи зможе захистити їх.

"Ця відмова буде тригером, найімовірніше, держперевороту, тому що після відмови навіть одного з цієї піраміди відповідальності виконати наказ царя все дуже швидко піде вниз. Щоб Путін прийняв рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він повинен бути впевнений, що всі ланцюжком виконають наказ. Бо він розуміє, що якщо навіть один з п'яти, хто повинен послідовно натиснути на кнопки, не виконає наказ – це буде сигналом непокори і, можливо, навіть фізичної смерті його самого", – пояснив Грозєв.

"Тому до того, як він (Путін – ред.) не буде впевнений, що все виконають, він не дасть цього наказу. А чому він вважає або може вважати, що хтось не виконає наказ? Це саме почуття всередині силовиків, що не все зрозуміло: чи буде Путін при владі через три місяці. Тому вони не можуть прийняти гарантії з його боку, що він гарантуватиме їхню безпеку", — додав журналіст-розслідувач.

Він також бачить найбільший протестний потенціал серед найбільш поінформованих силовиків.

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