Бій з невидимим противником тривав відбувся на великій відстані від державного кордону України.

Опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров продемонстрував чергове пропагандистське відео, на якому "кадировці" нібито героїчно ведуть бій з українськими захисниками.

На ньому показано удари зі стрілецького озброєння та гранатометів. Кадиров у дописі стверджував, що удару було завдано по українських силах в районі населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області.

Однак, як повідомили в Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України (СтратКом), події на відео розгорнулися на території РФ.

"Невибагливому глядачеві здається, що "ахматівці" ведуть бій з воїнами ЗСУ. Проте технології OSINT свідчать про те, що бій з невидимим противником тривав на території Бєлгородської області на великій відстані від державного кордону", – йдеться в повідомленні.

В Страткомі пожартували, що оскільки з боку Росії участь у "битві" брав чеченський батальйон "Ахмат", то можна припустити, що "кадировці підстригали чайні дерева".

Tik-Tok війська Кадирова - останні новини

Відео з Бєлгородської області – вже далеко не перший фейковий ролик "боїв", у яких нібито брали участь "кадировці". Саме за такі відео підрозділ прозвали "тік-ток військами".

Приміром, у 2022 році Служба безпеки України отримала доступ до телефону одного з "кадировців", який приїхав на війну в Україну, і знайшла в ньому багато дублів із постановочними пострілами РПГ в нібито "масштабній" битві. Тоді замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці Путіна" героїчно "воювали" з соснами у лісах Луганщини.

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