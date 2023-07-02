Правитель Чечні і його перший помічник вийшли з "підпілля".

Глава Чечні Рамзан Кадиров і його "права рука" Адам Делімханов "знайшлися". У телеграм-каналі останнього з'явився свіжий відеоролик, в якому обидва високопоставлених чеченця вечеряють у звичайній, тобто не лікарняній обстановці.

"Ніяк не заспокояться ці пліткарі і базіки, які не мають ніяких справ, крім порожньої балаканини. Ось саме для таких недалеких людей ми разом з дорогим братом, главою Чеченської Республіки, героєм Росії Рамзаном Ахматовичем Кадировим записали відеоролик. Ну!? Що тепер скажете?!" - написав Делімханов під відео.

Відеоролик, очевидно, покликаний спростувати чутки про важке поранення Делімханова і не менш важкої хвороби Кадирова. Щоб підтвердити актуальність відео, автор публікації в самому відео називає дату запису - 2 липня.

На опублікованих кадрах добре видно, що Делімханов в повному порядку, жодних ознак серйозного поранення у нього справді не помітно. Кадиров теж виглядає досить бадьорим, хоча і "припухлим", що для нього стало звичайним станом в останні місяці.

Пропажа Кадирова і Делімханова

14 червня в російських соцмережах з'явилася інформація про те, що Адам Делімханов отримав важке поранення під час обстрілу на фронті десь у Запорізькій області. Днями також поповзли чутки, що Рамзан Кадиров госпіталізований у важкому стані.

Увечері 2 липня російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який пов'язують з однією з "веж Кремля", опублікував інсайд про те, що обидва – Кадиров і Делімханов – живі-здорові. Чутки про свій передсмертний стан вони нібито розпустили самі, щоб відвернути увагу від свого паломництва в Мекку.

Вас також можуть зацікавити новини: