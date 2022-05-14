Компанія Coca-Cola оголосила про припинення своєї діяльності в Росії після бойкоту.

Після відходу Coca-Cola з російського ринку завод в російському Сиктивкарі почав випускати напій-підробку.

Відео з "Комі-Колою" опублікували російські пропагандисти.

Випуск "Комі-Коли "налагодив завод"Сиктивкарпиво". У Республіці Комі, де розташований завод, кажуть, що попит на напій зростає з кожним днем.

"Імпортозамінний" напій, за словами виробника, менш газований і не дуже солодкий

Він має насичений темний колір і фасується в тару, що імітує пляшки Coca-Cola. На етикетці напис "Кола".

Нова газована вода коштує 46 рублів за пляшку і містить кофеїн.

Як повідомляв УНІАН, раніше торгові мережі Сільпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus відмовилися від співпраці з компанією Coca-Cola. Таке рішення було пов'язане з бажанням зазначеної компанії продовжити свою роботу в Росії, попри військове вторгнення на територію України.

На початку березня компанія Coca-Cola все ж таки оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

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