Після відходу Coca-Cola з російського ринку завод в російському Сиктивкарі почав випускати напій-підробку.
Відео з "Комі-Колою" опублікували російські пропагандисти.
Випуск "Комі-Коли "налагодив завод"Сиктивкарпиво". У Республіці Комі, де розташований завод, кажуть, що попит на напій зростає з кожним днем.
"Імпортозамінний" напій, за словами виробника, менш газований і не дуже солодкий
Він має насичений темний колір і фасується в тару, що імітує пляшки Coca-Cola. На етикетці напис "Кола".
Нова газована вода коштує 46 рублів за пляшку і містить кофеїн.
Як повідомляв УНІАН, раніше торгові мережі Сільпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus відмовилися від співпраці з компанією Coca-Cola. Таке рішення було пов'язане з бажанням зазначеної компанії продовжити свою роботу в Росії, попри військове вторгнення на територію України.
На початку березня компанія Coca-Cola все ж таки оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.
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