Аварія призвела до смерті однієї людини.

У Тульській області Російська Федерація кілька вагонів зійшли з рейок і одна людина загинула. Все через крадіжку металу з вантажного вагона.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

У суботу, 16 липня, кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у Вузловському районі Тульської області.

Причиною називають крадіжку металу.

"Ймовірна причина - через дії третіх осіб при розкраданні металу з вантажного поїзда. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповів прес-секретар Тульського відділення Московської залізниці Олег Трунов.

Аварія призвела до смерті однієї людини. Особа загиблого чоловіка встановлюється.

Крім того, залізнична аварія призвела до затримки руху низки пасажирських поїздів.

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