Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

У мережі з'явився запис з борту крейсера "Москва" у перші дні війни, коли окупанти пропонували прикордонникам з острова Зміїний скласти зброю.

Росіяни радять здатися, отримати квартири, гарну зарплатню і пенсію. Війну рашисти називають "братовбивчою", а також пропонують служити у лавах ЗС РФ і жити у "єдиній великій країні".

"У вас є всі шанси на нормальне честне життя в участі у черговій "братовбивчій" війні в інтересах заокеанських "господарів". Якщо ви відмовитеся від участі у "братовбивчій" війні й оберете правильну сторону, то у вас буде можливість достойно влаштувати своє життя на цивілці, або продовжити службу у ЗС Росії з перспективою кар'єрного зростання, стабільною зарплатнею, вирішити житлові проблеми... і жити у "великій єдиній країні".

Українських захисників закликають ухвалити "правильне рішення" і зберегти собі життя: вивісти білий прапор, розрядити зброю і припинити зв'язок зі своїм командуванням.

Відповідь прикордонників "Русский корабль, пішов..." стала символом українського опору у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

За даними ЗМІ, в той час на судні перебували сотні моряків, у тому числі строковики.

Мати одного із загиблих членів екіпажу розповіла, що росіяни тоді прямували на висадку десанту в Одесу.

Росія приховує справжні втрати в результаті потоплення крейсера; російське командування також відкидає той факт, що судно було підбите Україною.

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