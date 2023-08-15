За словами колишнього президента Росії, на такий крок Україні доведеться піти, щоб потрапити в НАТО.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав для України нову столицю, пригрозивши, що українській владі доведеться відмовитися від Києва, щоб вступити до блоку НАТО.

Силою думки колишній президент РФ відзначився у своєму Telegram. Згідно з його версією, Україну приймуть в Альянс лише при відмові від "спірних територій": "Питання тільки в тому, що всі нібито їх території - надзвичайно спірні", - вказав політик.

У цьому контексті Медведєв відзначився фантазією:

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"Для заходу до блоку київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі. Ну а столицю їм доведеться перенести до Львова. Якщо, звичайно, пшеки погодяться залишити Лемберг любителям сала з коксом"

Зеленський назвав "порятунком" для РФ вступ України до НАТО

У серпні в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ нашої країни до НАТО - благий знак для РФ.

Агресор отримає таким чином гарантію, що Україна не вторгнеться на її територію, тому в разі успіху Києва, окупант повинен бути вдячний, зазначив Зеленський. За його словами, багато країн-партнерів в Альянсі розуміють, що Україна через вимушену війну створила потужну армію, здатну охороняти кордони спільних територій у складі НАТО.

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