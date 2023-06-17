Прихильник Путіна пройшовся по улюбленій росіянами темі "ядерного кийка".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв під вечір суботи, 17 червня, відзначився лютою тирадою щодо лідера США Джо Байдена, згадавши про улюблену росіянами тему "ядерного кийка".

Політик висловився у своєму Telegram щодо того, що Байден назвав розміщення російської ядерної зброї в Білорусі безвідповідальною дією. Зазначимо, що вчора Байден виступив з відповідною промовою на національному саміті з безпечних спільнот.

"Старий трухлявий пень, що страждає деменцією, що загруз у сімейній корупції і претендує на переобрання президентом США, заявив нічтоже: розміщення російськими ядерної зброї в Білорусії абсолютно безвідповідально", - написав Медведєв.

Він заявив, що у Байдена у самого в руках є ядерна зброя та звинуватив США в розміщенні боєголовок в таких країнах, як Німеччина, Бельгія, Італія, Туреччина і Нідерланди: "Боже, бережи королеву...", - завершив свій "монолог" Медведєв.

Байден уточнив, що Україна може вступити до НАТО

Нагадаємо, що сьогодні вранці перед вильотом до Філадельфії Байден окремим кейсом прокоментував журналістам питання вступу України до НАТО.

Він уточнив, що це можливо, проте США не пропонуватимуть Києву особливі умови для приєднання до Альянсу. Байден підкреслив, що країна повинна відповідати всім умовам та стандартам, як і інші члени НАТО: "Ми не збираємося полегшувати їй це завдання", - підкреслив він.

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