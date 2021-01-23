Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

У містах Росії проходять акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Кількість затриманих протестувальників збільшується.

Читайте такожРосія піднялася на акції на підтримку Навального: вже почалися масові затримання і побиття (онлайн-трансляція)Акції вже пройшли як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську, повідомляє "Настоящее время".

За даними "ОВД-инфо", станом на 12:30 за московським часом у різних містах поліція затримала 237 людей. Серед затриманих є неповнолітні.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

Демонстрантам запропонували зібратися о 14:00 за місцевим часом на центральних площах своїх міст. У Москві мітинг заявлений на Пушкінській площі, а в Петербурзі – на Сенатській.

Також очікуються 52 акції солідарності за кордоном.

Повернення та арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

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Автор: Вікторія Токарєва