У Карачаєво-Черкеській Республіці затримано підполковника російської поліції, який накинувся з кулаками на трьох даішників, які зупинили його службовий автомобіль.
Про це в середу, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомляє видання Baza.
Інцидент стався в неділю, 31 січня, коли заступник начальника відділення поліції в Карачаєвську повертався на службовому автомобілі, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння.
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Три співробітники ДПС зупинили машину підполковника, а за відмову пред'явити документи - скрутили і доставили у відділ. В результаті бійки постраждав один з даішників, у якого діагностували травму голови.
Відносно підполковника поліції порушено кримінальну справу за статтею 318 КК РФ («Напад на представника влади»).
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