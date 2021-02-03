Підполковник повертався на службовому автомобілі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

У Карачаєво-Черкеській Республіці затримано підполковника російської поліції, який накинувся з кулаками на трьох даішників, які зупинили його службовий автомобіль.

Про це в середу, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомляє видання Baza.

Інцидент стався в неділю, 31 січня, коли заступник начальника відділення поліції в Карачаєвську повертався на службовому автомобілі, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння.

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Три співробітники ДПС зупинили машину підполковника, а за відмову пред'явити документи - скрутили і доставили у відділ. В результаті бійки постраждав один з даішників, у якого діагностували травму голови.

Відносно підполковника поліції порушено кримінальну справу за статтею 318 КК РФ («Напад на представника влади»).

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Автор: УНІАН