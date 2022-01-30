Засідання з обрання запобіжного заходу ледь не зірвалося через замети.

У Колпінському райсуді Санкт-Петербурга зупинилася робота через неприбраний сніг.

Про це повідомляє об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

У неділю, 30 січня, у судді виникли проблеми при проході на роботу для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Так само на засідання не могли потрапити секретар суду, прокурор і конвой із підозрюваним.

Компанія, відповідальна за прибирання снігу на цій території, ігнорувала дзвінки.

Після публікації новин про інцидент сніг було прибрано.

"Можливість вершити правосуддя … відновлено!", - заявили в прес-службі.

Раніше в Росії чоловік на візку вирішив самостійно розчистити від снігу дорогу, щоб поїхати в аптеку. Поки чоловік орудував лопатою, повз нього пройшло чимало людей - ніхто з них не захотів йому допомогти.

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