Чоловік вирішив взяти в руки лопату, бо не міг проїхати до своєї машини.

У Росії інвалід-візочник вирішив самостійно розчистити від снігу дорогу, щоб поїхати в аптеку. Поки чоловік орудував лопатою, повз нього пройшло чимало людей. Ніхто з них не захотів йому допомогти.

Відео, на якому росіянин з інвалідністю чистив дорогу, опублікували в Tik-Tok.

37-річний чоловік живе в Краснодарі. На відео він взяв в руки лопату і почав чистити дорогу від снігу, вирішивши взяти на себе обов'язки комунальників. Росіянин має дружину, яка теж пересувається на інвалідному візку. Разом вони ведуть блог і розповідають людям про своє життя і труднощі, з якими їм доводиться стикатися.

Через сильні снігопади подружжя не виходило на вулицю близько тижня. Але у них закінчилися ліки, тому росіянам довелося відправитися в аптеку. Однак для цього чоловікові і його дружині було потрібно взяти машину, до якої вони не могли проїхати через сніг.

Тоді чоловік взяв лопату і почав розчищати дорогу. Повз нього ходили люди, але допомогти йому ніхто не прагнув.

Читайте також14-річна росіянка "нацькувала" хлопця на свою сім'ю: він зарізав її матір, вітчима і сеструУ коментарях користувачі пишуть, що їм соромно за роботу російських комунальників. Однак деякі вважають, що чоловік просто вирішив "хайпанути".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин помер під час БДСМ-ігор з коханцем, його знайшли пов'язаним у спідниці.

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