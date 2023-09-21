Росіяни пояснили це "наслідком переходу літака на надзвукову швидкість".

Увечері у російській Тулі пролунав гучний вибух, після цього частина міста залишилася без електроенергії. Про це повідомляють місцеві Telergam-канали.

На опублікованому в мережі фрагменті запису з камери відеоспостереження можна почути потужний вибух. Також місцеві жителі діляться фотографіями темних вулиць. Повідомляється, що без світла залишилися як мінімум 5 тисяч осіб.

У МСЧ заявили, що сталася "технічна несправність", а в єдиній чергово-диспетчерській службі пояснили звуки вибухів "наслідком переходу літака на надзвукову швидкість". Пізніше вони заявили, що електропостачання вдалося відновити.

Вибухи в Тулі і області: останні новини

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося про гучні вибухи в Калузькій і Тульській областях. Тоді Росія звинуватила Україну в ракетній атаці.

Вже в ніч на 30 серпня росіяни заявили про масову атаку безпілотників на ряд регіонів. Тоді в мережі повідомляли про вибухи в Тульській, Брянській, Калузькій і Орловській областях.

Днями російські ЗМІ заявили, що загарбники впустили на Тульську область ракету "Кинджал", коли атакували аеродром в Івано-Франківській області.

Вас також можуть зацікавити новини: