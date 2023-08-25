Офіційних заяв від влади не було.

У Калузькій і Тульській областях Росії вночі звучать гучні вибухи. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

Жителі міст Обнінськ і Малоярославець чули 3-4 вибухи, пише Baza. Росіяни зняли і опублікували в мережі роботу російської протиповітряної оборони. Тим часом в в Тульській області також звучать вибухи, в небі можна побачити повітряний слід.

Місцева влада поки ніяк не коментувала те, що відбувається.

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Оновлено о 01:30: у Москві закрили аеропорти Внуково і Домодєдово. "Обережно новини" пише, що один з дронів намагався атакувати аеродром Шайківка, російська ППО його збила.

У Міноборони Росії заявили, що збили ракету над Калузькою областю.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки по цивільних об'єктах на території Російської Федерації ракетою доопрацьованого комплексу ППО С-200", - заявили вони.

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