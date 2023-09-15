Після цього він вдоволено посміхався.

В Казані російський окупант кинув у бік дітей гранату. Відео інциденту з'явилося в соціальних мережах.

На ньому можна побачити, як чоловік у формі з нашивкою "Z" сидить на лавці біля під'їзду. У якийсь момент він пропонує дитині, яка стоїть неподалік, висмикнути чеку зі світлошумової гранати. "Ну че, підірвемо? Давай? Вона тільки шумова, буде голосно, сигналізація буде працювати", - говорить він хлопчикові.

Жінка, що сидить поруч з ним, спочатку намагається його відмовити, а потім встає і відходить. Коли дитина не погоджується висмикнути чеку, загарбник сам її висмикує і кидає гранату. Після цього звучить потужний вибух, окупант посміхається.

Інша жінка кричить йому:"Та вас таких вбивати треба". На що російський загарбник каже: "Гаразд, вибач, більше не буду".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що інцидент стався в Радянському районі міста. Вибух чули навіть у школі, яка знаходиться неподалік.

Окупанти повертаються додому

Все частіше в мережі з'являються новини про злочини російських загарбників вже в самій Росії. Нещодавно в Свердловській області окупанти спіймали дівчину і спробували втопити її у фонтані. Загарбникам не сподобалося, що вона "схожа на єврейку".

А в Ростові-на-Дону найманець військової компанії "Вагнер", якого випустили з в'язниці на війну в Україні, жорстоко вбив жінку, яка показувала йому квартиру.

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