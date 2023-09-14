Кілька років тому він потрапив у колонію за жорстоке вбивство, а зараз повторив злочин.

У Ростові-на-Дону зека-"вагнерівця" знову відправили у колонію у справі про вбивство. Шість років тому його засудили за такою ж статтею.

Як повідомляє "Медуза", 34-річний Сергій Руденко знайшов в інтернеті оголошення про здачу квартири в оренду і зв'язався з 52-річною власницею житла. 26 квітня 2023 року при огляді квартири у Руденка та господині сталася сварка через вартість оренди.

Руденко побив жінку і задушив її шнурком, забрав телефон і втік з місця злочину. Того ж дня його затримали. Засуджений - колишній найманець ПВК "Вагнер", який скоїв вбивство після "демобілізації".

Відео дня

У Слідкомі РФ зазначили, що Руденко раніше вже був судимий за вбивство. Журналісти знайшли у судових базах вирок у стосовно жителя Ростова-на-Дону з таким же ім'ям. У 2018 році він отримав 10 років за те, що, згідно з матеріалами справи, "задушив співмешканку шнуром і поясом, а потім вкрав її прикраси та телефон".

Подібні інциденти з "вагнерівцями"

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

Перед цим у Бурятії найманець ПВК "Вагнер" напав з гранатою на жінку. Раніше його судили за крадіжку, грабіж і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило за собою смерть. А раніше в Москві ще один учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко.

Вас також можуть зацікавити новини: