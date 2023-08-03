Один з них погрожував її вбити.

У російському місті Каменськ-Уральськ (Свердловська область) двоє окупантів, які повернулися з війни в Україні, напали на дівчину.

Про це пише місцеве видання KU66.RU з посиланням на матір 18-річної росіянки. За її словами, інцидент стався 1 серпня біля фонтану "Слоненя". "Два учасники СВО напали на мою дочку. Все потрапило на камери. Їм не сподобалася зовнішність, мовляв вона схожа на єврейку і волосся блакитне", - розповіла вона.

У мережу потрапило відео з камери спостереження, на якому можна побачити, що один з чоловіків схопив дівчину за шию, силою підвів до фонтану і намагався утримати під водою. Потім він почав кидати їй в голову продукти.

"Другий вдарив по обличчю, при цьому погрожував вбивством, якщо вони ще раз її побачать. Вона живе в цьому дворі і боїться зараз вийти на вулицю", - розповіла жінка, додавши, що нападники "на весь двір кричали, що вони з СВО приїхали".

Російські солдати повертаються додому

У російських ЗМІ все частіше з'являються новини про злочини з боку солдатів, які повернулися з війни в Україні. Експерти попереджали, що окупанти, відчувши безкарність, продовжать чинити звірства, але вже в Росії.

Нагадаємо, цієї весни в Москві російський окупант скоїв жорстокий напад на свою сусідку, після чого підпалив її ліжко.

У селі Новий Бурець Кіровської області найманець приватної військової компанії "Вагнер" ходив вулицями з сокирою і ножем, погрожуючи місцевим, а потім жорстоко вбив жінку, у якої знімав будинок.

У Самарській області контрактник зґвалтував неповнолітню дівчинку, а в Новосибірську повідомляли про насильство щодо двох школярок.

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