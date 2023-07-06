Жителів Росії, незгодним брати в руки зброю, засуджують до кількох років ув'язнення, навіть інвалідів.

Російська влада мобілізує мешканців країни для війни проти України, а тих, хто відмовляється, обманом тягнуть на фронт.

Про це розповів мобілізований авіадиспетчер з Магадана пише Телеграм-канал "Можемо пояснити". Через релігійні переконання він відмовився йти воювати, за що був засуджений до 2 років і 10 місяців колонії-поселення.

Як повідомляється, 28-річний Андрій К. працював у Магаданському регіональному центрі обслуговування повітряного руху, і його забрали в армію на посаду мотострілка в перший же день після оголошення мобілізації.

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"Мені начальник зміни сказав прийти до відділу кадрів, там відразу вручили повістку. Ніхто нічого не пояснював, не уточнював, не проводив медкомісій. Нас [співробітників центру] зібрали скопом, протримали до вечора і в ніч відвезли за місто. Представник військкомату сказав, що нас привезуть до Хабаровська, розберуться з усіма питаннями, залишать тих, хто їм потрібен, а решту відправлять додому. У підсумку в ніч з 23 на 24 вересня нас посадили в літак і відправили до Владивостока. Диспетчери повинні були бути заброньовані, я був у списках бронювання і чекав, коли нас повернуть додому. Цього не сталося", - розповів він.

Після того, як вони прибули до військової частини, їм роздали обмундирування і протягом пари днів вже відправляли на полігон проходити підготовку. За словами мобілізованого, серед тих, кого відправляли на війну, вся підготовка зайняла 2 дні.

"Я підготовку не проходив. Я не можу брати до рук зброю в силу своїх переконань [як віруюча людина]. У частині я займався господарством. Їхати в зону бойових дій я, зрозуміло, відмовився... Справу проти мене завели в березні. Весь цей час і досі перебуваю в частині. Зараз ми чекаємо апеляцію, якщо рішення залишиться в силі, то після апеляції я відправлюся в колонію", - розповідає Андрій К.

За його словами, таких "відмовників" там було 15 осіб, - хтось через медичні показання, хтось - за іншими переконаннями.

"Одного хлопця теж засудили до 2 років і 10 місяців колонії-поселення, хоча в нього категорія Д [не придатний до військової служби] і його вже звільнили з частини. Ще у нас був хлопець, у якого розірвано два мініска. Він пересувається виключно з тростиною. Буквально вчора [4 липня] він теж отримав 2 роки і 10 місяців", - скаржиться росіянин і мріє, що зможе в путінській Росії щось "вирішити в правовому полі".

Суди над мобілізованими в РФ

Як повідомляв УНІАН, за перші чотири місяці 2023 року у російські військові суди надійшли більше тисячі кримінальних справи за "самовільне залишення частини" (найсуворіше покарання за цією статтею становить від п'яти до десяти років позбавлення волі). Це вже більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа).

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