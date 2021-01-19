Споруда грандіозного комплексу обійшлася Росії в 100 мільярдів рублів.

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

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Під нове розслідування ФБК запустив окремий сайт.

"Уявляєте собі Князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром з 39 князівств Монако. Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ані землею, ані морем, ані повітрям», - йдеться в матеріалі.

Стверджується, що тисячам людей, які працюють в цьому маєтку, заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою. Машини, що прибувають, оглядають на декількох КПП, за допомогою дзеркал і ями з відеокамерами, обшукують багажники і бардачки.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів. До нього прилягає ділянка площею 7000 гектарів, яка належить ФСБ. Споруда грандіозного комплексу обійшлася Росії в 100 мільярдів рублів.

Крім палацу на ділянці розташований льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, Церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр, і 80-метровий міст через прірву, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

Тунель, як зазначається, будували ті ж люди, які будують метро. Це унікальна конструкція, яка дозволяє не тільки зручно потрапити на море, але і сховатися в разі війни. Так само в окремій кімнаті обладнано величезне приховане вікно, з якого відкривається найкращий з можливих видів на море.

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння бойовою отрутою "новачок" минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але він був перенаправлений в"Шереметьєво".

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Дмитро Захаров