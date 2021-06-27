Під час реєстрації кожному учаснику видавали чіп, що дозволяв відзначатися на старті та фініші.

У Ленінградській області 26 червня близько півтисячі людей взяли участь у сплаві на надувних жінках - змаганнях Bubble Baba Challenge.

Про це пише "Фонтанка".

Перші змагання Bubble Baba Challenge пройшли у 2003 році, після чого стали щорічними, проте з 2012-го традиція перервалася майже на 10 років.

На відродженому заході організатори розділили учасників на десяток запливів по 60 осіб. Під час реєстрації кожному видавали чіп, що дозволяв відзначатися на старті та фініші: перемагає той, хто допливе на ляльці першим.

"Гумова жінка - це не більше ніж засіб пересування!"- стверджував девіз заходу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова