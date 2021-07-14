Компанія Черчесова хотіла домогтися пільгового продажу ділянки в 60 тисяч квадратних метрів біля річки Курентидон.

Після ганебного вильоту Росії з Євро-2020 колишньому головному тренеру збірної Станіславу Черчесову відмовили в покупці практично за безцінь землі для розведення риби.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, ТОВ "Арлан Фіш", одним із засновників якого є Черчесов, хотіло домогтися пільгового продажу ділянки в 60 тисяч квадратних метрів біля річки Курентідон. Кілька років тому вони брали цю землю в оренду і побудували там басейни для форелі.

У підсумку компанія Черчесова захотіла взяти ділянку по кадастровій вартості, яка становить всього 90 тисяч рублів, проте муніципальна влада не погодилася на угоду.

Потім у Черчесова запропонували 284,7 тисячі рублів, але їм знову відмовили. Після цього компанія звернулася до арбітражного суду, який відхилив обидва позови. І в результаті екс-тренер Росії залишився без землі.

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Збірна Росії фінішувала на останньому місці в одній групі з Бельгією, Данією і Фінляндією.

Росіяни спершу програли Бельгії (0:3), потім перемогли Фінляндію (1:0), а у вирішальному матчі були розгромлені Данією (1:4).

Після вильоту збірної Росії з Євро-2020 капітан команди Артем Дзюба сказав: "Ми обкакалися".

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Автор: Денис Прядко