На першому місці очікувано опинився Путін.

Росіяни назвали головного політика 2022 року. Ним очікувано став Володимир Путін. Це випливає з опублікованих Всеросійським центром громадської думки даних.

Як повідомляється, перше місце Путіну віддали 55% опитаних. На другому місці з величезним відривом опинився прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. За нього проголосували трохи більше 20% респондентів.

Трійку "лідерів" замикає глава МЗС РФ Сергій Лавров - головним політичним діячем країни його назвали 13 відсотків учасників опитування.

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У число найпопулярніших політиків потрапив і померлий ще навесні минулого року Володимир Жириновський. За нього віддали свої голоси 5% опитаних.

Згідно з недавнім соціологічним опитуванням, в Україні Путін навпаки очолює антирейтинг довіри. Йому не довіряють 97% опитаних українців.

Також 94% населення країни не довіряє Олександру Лукашенку. У трійку лідерів антидовіри увійшов також керівник Китаю Сі Цзіньпінь - 73%.

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