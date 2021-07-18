Дівчина намагалася поїхати з місця інциденту, але чоловік в неадекватному стані не зупинявся і перегородив їй дорогу, ставши перед машиною.

У Санкт-Петербурзі неадекватний водій намагався покарати посеред дороги дівчину-водія, яка нібито змінила смугу, не включивши сигнал повороту.

Відео, яке записала сама водій транспортного засобу, опублікував Telegram-канал Life-Shot.

На записі видно, як водій джипа з причепом перегородив дорогу дівчині-водієві, після чого вийшов з автомобіля, вивів добермана без намордника і повідця і почав лякати ним дівчину. Він стукав у вікно, вимагаючи, щоб та відкрила двері.

"Ти поворотники вмієш включати, дура? Опусти віконце! Поворотники! Ти знаєш, що таке поворотник? Включати ти їх можеш? У дзеркала дивитися ти можеш?"- збуджено кричав чоловік.

Дівчина намагалася виїхати з місця інциденту, але чоловік в неадекватному стані не зупинявся і перегородив їй дорогу, ставши перед машиною.

"Поворотник включи! Ти - єб***шка! Поворотник включи! П***а тобі!" - не міг вгамуватися росіянин.

Кілька водіїв проїжджаючих повз автомобілів зупинилися, аби допомогти дівчині у конфлікті. Чим закінчилася історія - невідомо, адже відео переривається.

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Автор: Денис Прядко