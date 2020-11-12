У Рязані сталася велика пожежа у великому торговому центрі «М5 Молл».
Відео з місця події опублікувала радіостанція "Говорить Москва" у своєму Telegram-каналі.
На кадрах видно великий стовп вогню і диму. За даними очевидців, загорівся центральний вхід №1, вогонь поширився на великій площі приблизно за 10 хвилин, а зовнішня стіна завалилася ще до приїзду пожежників.
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За даними ТАСС, повідомлення про загоряння надійшло о 16:11 за київським часом. Площа загоряння становить 400 квадратних метрів, горить покрівля будівлі. За даними видання Baza, осередок загоряння знаходиться в батутному центрі. На місці працює 14 одиниць спецтехніки.
Відвідувачів і працівників торгового центру евакуювали, постраждалих немає. Причина загоряння невідома.
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