Жінки виконали танець на тлі герба і прапора.

Працівниці Волховського району Ленінградської області привітали чоловіків з 23 лютого танцем.

Читайте такожРосіянин змив в унітаз килим і затопивши вулицюВідео опубліковано в групі Подслушано Волхов.

На відео видно, що жінки в карнавальних нарядах танцюють під запальну музику.

Все це відбувається на тлі герба і прапора.

Ролик викликав скандал в мережі. Багатьох жителів міста обурило таке привітання в стінах адміністрації.

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Автор: УНІАН