Відео викликало скандал в мережі / скріншот
Працівниці Волховського району Ленінградської області привітали чоловіків з 23 лютого танцем.
Читайте такожРосіянин змив в унітаз килим і затопивши вулицюВідео опубліковано в групі Подслушано Волхов.
На відео видно, що жінки в карнавальних нарядах танцюють під запальну музику.
Все це відбувається на тлі герба і прапора.
Ролик викликав скандал в мережі. Багатьох жителів міста обурило таке привітання в стінах адміністрації.
Росіянки станцювали колегам-чоловікам у купальниках на 23 лютого
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