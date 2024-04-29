На зупинці громадського транспорту жителя столиці РФ побили й пограбували, але отримав протокол за "дискредитацію армії".

У РФ чоловік, якого побили і пограбували в центрі Москви, прийшов у поліцію, щоб написати заяву про скоєння злочину, але замість надання допомоги отримав повістку до військкомату і звинувачення в підтримці України через своє різнокольорове волосся.

Як повідомляє ОВД-Инфо, на москвича Станіслава Нетесова склали протокол про дискредитацію армії (ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП) через його нестандартну зачіску. Зокрема, волосся молодої людини пофарбоване в блакитний, зелений і жовтий кольори.

Зазначається, що Нетьосов 28 квітня сам прийшов до МВС по Тверському району, щоб написати заяву про побиття і крадіжку. Річ у тім, що напередодні пізно ввечері на нього напали невідомі на зупинці в центрі Москви, коли він повертався з роботи додому. У молодого чоловіка вкрали телефон і сильно побили, внаслідок нанесення ударів хлопець позбувся зуба.

Відео дня

Однак російські правоохоронці визнали заяву Нетьосова непереконливою. Ба більше, звинуватили його в дискредитації армії РФ - нібито різнобарвна зачіска побитого москвича символізує Україну.

"Крім цього, силовики зняли в молодого чоловіка відбитки пальців. Вони також заявили Нетьосову, що змусять його "цілувати рідну землю в окопах", і вручили повістку до військкомату", - ідеться в публікації.

Свавілля силовиків у РФ

У РФ суд заарештував дівчину за носіння сережок у кольорах веселки. Зокрема. 29 січня 24-річна Анастасія разом зі знайомим пили чай в одному з кафе міста Нижній Новгород. Раптово до їхнього столика підійшов невідомий, який одразу ж повівся дуже агресивно. Він штовхав супутника Анастасії, смикав його за светр і приколотий до одягу значок у вигляді прапора України. При цьому, невідомий застосовував ненормативну лексику, ображав пару і зажадав, щоб юнак зняв синьо-жовтий значок. Невідомий знімав те, що відбувається, на відео, коментуючи, що воно "піде у відділ по боротьбі з екстремізмом" і недвозначно згадав нібито нетрадиційну орієнтацію молодих людей. В об'єктив потрапила Анастасія, у якої у вухах були різнокольорові сережки. Пізніше дівчину викликали на допит співробітники центру з протидії екстремізму. Її затримали і залишили у відділі до суду, який відбувся наступного дня. Сормовський суд Нижнього Новгорода визнав винною в "публічній демонстрації символіки екстремістської організації" (20.3, ч.1 КпАП).

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