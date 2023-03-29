Однак покарати його хочуть зовсім не за заклики до геноциду українців, оскільки в РФ це не вважають злочином.

У Росії поліцейські почали дослідчу перевірку щодо пропагандиста Антона Красовського, який з екрану телевізора закликав вбивати українських дітей. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Причиною перевірки, зрозуміло, були аж ніяк не публічні заклики до масових вбивств дітей в Україні. Поліцейські перевіряють, чи був склад злочину в діях Красовського, коли він влаштував дебош у літаку.

Скандальний інцидент стався 4 березня. Пропагандист зібрався летіти бізнес-класом з Москви в Ташкент, але примудрився посваритися з сусідами по салону ще до зльоту. Бортпровідники не змогли втихомирити Красовського самостійно і викликали поліцейських прямо в літак. Пропагандиста зняли з рейсу, і борт полетів до Ташкента вже без нього.

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Після цього Красовський у своїх соцмережах залишив емоційні пости один з лайливими образами і другий з гаслом "Аерофлот повинен померти".

Тоді поліцейські вирішили обійтися з порушником "профілактичною бесідою", але 13 березня співробітники "Аерофлоту" все ж написали заяву в поліцію і зажадали покарати дебошира. Тепер колишнього керівника мовлення "RT Росія" перевіряють на предмет порушення статті про хуліганство. Найімовірніше, справа обмежиться адміністративним покаранням - штрафом в 500 рублів.

Хто такий Антон Красовський

Антон Красовський - відомий російський "журналіст" і пропагандист. Піком його кар'єри став пост директора мовлення російської редакції "RT". У жовтні 2022 року, виступаючи в ефірі цього каналу, Красовський закликав вбивати українських дітей за їх антиросійські погляди:

"Прямо топити треба таких дітей, прямо в Тисині. .. Сказав, що "москалі окупували" – і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. Прям в цю смерекову хату забивати і палити цих дітей", – заявив він в ефірі ТБ.

Майже відразу після цього Красовського звільнили з роботи, оскільки його висловлювання отримали занадто великий резонанс. Сам пропагандист зізнався, що його "понесло" і що він "не побачив цієї межі", на які потрібно було зупинити потік своєї ненависті до українців.

У лютому цього року український суд заочно засудив Красовського до 5 років в'язниці за заклики до повалення влади в Україні та захоплення українських територій. Випадок із закликами до вбивства дітей в цю справу не увійшов.

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