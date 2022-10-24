Головна пропагандистка RT оголосила про рішення колективу припинити співпрацю зі скандальним пропагандистом.

Російський пропагандистський канал Russia Today оголосив про припинення співпраці з ведучим Антоном Красовським. Причиною стали його заклики до вбивства українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Про це оголосила російська пропагандистка, головний редактор RT Маргарита Симоньян.

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш", - заявила пропагандистка.

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Втім, Симоньян намагалася частково виправдати Красовського. Їй "складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей".

"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика", - додала пропагандистка.

Зауважимо, що заява Симоньян про припинення співпраці з Красовським пролунала на тлі заклику міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заборонити Russia Today у світі через заяви Красовського.

Пізніше з'явилися й вибачення самого Красовського - його нібито просто "понесло".

"Мені по-справжньому ніяково, що я якось не побачив цієї межі. Про дітей. Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитись. Я перепрошую у всіх, хто отетерів від цього. Перепрошую у Маргарити, у всіх, для кого це здавалося диким, немислимим і непереборним. Сподіваюся, ви мені вибачте", - заявив пропагандист.

Скандал з Russia Today

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російський пропагандистський канал RT обійшов санкції. Адміністрація створила більше десятка копій своїх сайтів іншими мовами, щоб уникнути обмежень.

У червні СБУ передала в суд обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

У СБУ наголосили, що Кузнєцов-Красовський неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.

Однак вже 23 жовтня вибухнув новий скандал через те, що Красовський запропонував топити українських дітей у річці.

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