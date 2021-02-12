На території суду, за даними російських ЗМІ, перебувають переважно журналісти.

Росіянин виліз на дерево та з мегафона закликав громадян виходити на мітинг.

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Інцидент стався на території суду в Москві, де 12 лютого продовжують слухати справу опозиціонера Олексія Навального. У зв’язку з масовими протестами місцевість з самого ранку оточили силовики. Втім, одному з прихильників Навального вдалося пробратися крізь щільний кордон правоохоронців.

На дереві чоловік закликав «мирно і без зброї» вийти на мітинги, оскільки це не суперечить російській Конституції.

«Тих, хто злякається вийти, я оголошую зрадниками свого громадянського боргу! Я вільний громадянин Росії, маю право виходити куди завгодно і коли завгодно», – прокричав росіянин.

А проте громадянин довго на дереві не протримався. Внизу його зустріла група «омоновців» і потягнула в автозак. Чоловік опору не чинив.

На території суду, за даними російських ЗМІ, перебувають переважно журналісти.

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Автор: УНІАН