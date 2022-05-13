При цьому влада в регіонах визнає, ціни зросли через війну проти України.

Влада Барнаула (Західний Сибір) визнала, що ціни на продукти ростуть через війну, і заборонила протестувати проти цього.

Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

Мерія Барнаула відмовилася погоджувати пікет, пояснивши відмову тим, що це може сформувати у великої кількості людей "негативне ставлення до спеціальної військової операції на Україні, оголошеної президентом" і спричинити "зростання соціальної напруженості" і "громадські хвилювання".

При цьому адміністрація Барнаула звернула увагу, що через війну в Україні дійсно зросли ціни на продукти.

"Стався різкий стрибок курсу долара, введені антиросійські санкції, отже, змінилися ціни на деякі товари", - пояснили в мерії.

Економічну ситуацію, пов'язану, в тому числі з санкціями, там назвали "надзвичайною і невідворотною обставиною".

"Якщо вже слідувати логіці чиновників міської адміністрації, то пікет "За підвищення цін", мабуть, повинен формувати позитивне ставлення до спеціальної військової операції на Україні", - коментує алтайське відділення КПРФ, яке подало заявку на проведення мітингу.

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