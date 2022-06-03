У березні на Путіна було скоєно замах.

Здоров'я російського президента Володимира Путіна є предметом жвавих розмов в адміністрації Байдена після того, як наприкінці травня розвідувальна спільнота підготувала свою четверту всебічну оцінку.

У засекреченому звіті США йдеться про те, що Путін, схоже, знову з'явився на світ після того, як у квітні пройшов курс лікування від запущеного раку, повідомили Newsweek три представники американської розвідки, які ознайомилися зі звітами.

За словами офіційних осіб, оцінки також підтверджують, що в березні на Путіна було скоєно замах.

Високопоставлені чиновники, що представляють три різні розвідувальні служби, стурбовані тим, що Путін все більш параноїдально ставиться до своєї влади. Але це, кажуть вони, також робить перспективи ядерної війни менш імовірними.

"Влада Путіна сильна, але вже не абсолютна. Жорстока боротьба всередині Кремля ніколи не була такою інтенсивною під час його правління, всі відчували, що кінець близький", — розповів один зі старших офіцерів розвідки, що має прямий доступ до звітів.

Всі три чиновники попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американської розвідки точну оцінку статусу Путіна і здоров'я.

Під час зустрічі Путіна і Шойгу 21 квітня у російського президента були явні проблеми зі здоров'ям - він з усією силою стискав стіл, за яким розмовляв з міністром.

Відео було ретельно вивчено аналітиками розвідувального співтовариства. Для Білого дому було проаналізовано безліч розвідувальних даних. Можливо, covid-ізоляція замаскувала погіршення здоров'я Путіна, яке тільки зараз проявилося яскравіше.

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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