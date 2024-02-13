Прес-секретар лідера РФ визнав, що Путін, занадто часто миготить перед очима громадян.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков пояснив, чому Путін в черговий раз відмовився від участі в президентських дебатах, хоча нещодавно спромігся дати публічне інтерв'ю американцеві Карлсону.

Про офіційну відмову диктатора повідомив Центрвиборчком РФ 13 лютого. РосЗМІ підкреслюють, що Путін балотується в президенти п'ятий раз і за час політичної кар'єри жодного разу не брав участі в передвиборчих дебатах.

Мотиви політика довелося коментувати його прес-секретарю Дмитру Пєскову. Останній заявив пропагандистським РІА Новини, що диктатор, й без того, занадто часто бере участь у житті росіян. Також він послався на те, що Путін відрізняється від інших кандидатів на виборах напруженим графіком.

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"Росіяни мають можливість бачити заяви Путіна щодо усіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі. Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що президентські вибори в Росії мають відбутися 15-17 березня цього року.

Путін дав інтерв'ю Карлсону - Захід назвав мету цього кроку

Днями лідер РФ дав перше інтерв'ю ЗМІ за період повномасштабного вторгнення в Україну. Його інтерв'юером став американський журналіст Такер Карлсон, за яким у США закріпилася репутація "протранмпіста".

Під час спілкування з Карлсоном лідер РФ спробував в черговий раз пояснити, чому України не повинно існувати, наводячи історичні факти перекрученої історії. Журналісти The Washington Post переконані, що Путін вміло обійшов усі "критичні питання", які ставив перед ним Карлсон, і намагався вразити глядача уявною ерудицією, стверджуючи, що у війні з Україною жертвою є саме Росія.

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