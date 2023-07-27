ПВК Пригожина займається "бізнесом" принаймні в п'яти африканських країнах.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, "вигнаний" в Білорусь і названий російським диктатором Володимиром Путіним "зрадником", несподівано з'явився в Санкт-Петербурзі на саміті "Росія-Африка".

Фото Пригожина з представником Центральноафриканської Республіки опублікував його "права рука" в ЦАР Дмитро Ситий.

"Посол поділився зі мною першими фотографіями саміту "Росія-Африка". Ми бачимо знайомі обличчя", - написав він і прикріпив відповідну світлину.

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Інтереси ПВК "Вагнер" в Африці - що потрібно знати

Британська розвідка відзначала, що після невдалого бунту Пригожина 23-24 червня у Кремль тривають дискусії з приводу подальшого "поля діяльності" ПВК "Вагнер", і, ймовірно, там погодяться з прагненням найманців вести війну в Африці, а не в Україні.

Вважається, що вперше "вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася в конфлікт в Судані, зайнявши сторону тодішнього президента Омара Хасана аль-Башира. У 2018 році російські бойовики з'явилися в ЦАР. Журнал The Economist писав, що до теперішнього часу ПВК "Вагнера" в розрізненому вигляді (як мережа фірм, що пов'язані з РФ і працюють за контрактами з іноземними урядами) діє в таких країнах як Судан, ЦАР, Лівія, Малі і Мозамбік. Обмежена присутність найманців відзначалася в таких країнах як Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка, Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія.

Видання The New York Times писало, що на Африканському континенті РФ за допомогою ПВК "Вагнера" займається розграбуванням ресурсів, наприклад золота. За останній рік "Група Вагнера" заробила на видобутку золота в Африці близько мільярда доларів, писало видання Politico.

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