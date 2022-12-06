У 2021 році його засудили до 24 років і 6 місяців позбавлення волі.

Російський солдат Раміль Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі в 2019 році, попросився в приватну військову компанію "Вагнер".

За даними російських ЗМІ, до виправної колонії №2 в Тюмені, де він відбуває покарання, приїжджали вагнерівці. Шамсутдінов записався в добровольці і навіть потрапив до списку, проте на війну його не взяли.

"Вагнерівці послалися на те, що "народу вже і так багато, ти поки не потрібен". При цьому інші ув'язнені, які погодилися на участь в СВО, з колонії все ж поїхали", - йдеться в повідомленні.

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Справа Шамсутдинова

Як відомо, інцидент стався в Гірський Забайкальського краю в кінці жовтня 2019 року. Рядовий Раміль Шамсутдінов розстріляв своїх товаришів по службі з автомата АК-74М .

В результаті цього загинуло восьмеро людей, ще двоє отримали поранення. Було вбито чотирьох рядових, а також єфрейтора, сержанта, першого лейтенанта та капітана. Сам солдат здався без опору.

Пізніше він розповів, що діяв того дня несвідомо. За словами Шамсутдінова, в армії він зіткнувся зі знущанням і дідівщиною.

У січні 2021 року суд визнав його винним у масовому вбивстві і засудив до 24 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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