Російські пропагандистські медіа розповсюдили фейк про нібито знайдені у Маріуполі документи полку "Азов".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Так, ЗМІ РФ опублікували "знайдену в Маріуполі документацію полку "Азов". У виявленому плані начебто йдеться про підготовку до бойових дій у Маріуполі та у його передмістях.
Зокрема, зазначено, що "місцеве населення налаштоване проросійськи у 70% випадків".
Зазначено і те, що "бойовикам необхідно займати вогневі позиції в населених пунктах".
Утім під час підготовки фейкового документу окупанти припустилися помилки.
"Документам присвоєно дивний гриф "секретно" замість українського – "таємно", - зауважують в ЦПД.
Як писав УНІАН, раніше у РФ вигадали фейк про "збиття літаків ЗСУ над Одесою". Так, міністерство оборони Росії втретє за місяць заявило про нібито збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси. При цьому в регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі.