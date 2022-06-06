У виявленому плані начебто йдеться про підготовку до бойових дій у Маріуполі.

Російські пропагандистські медіа розповсюдили фейк про нібито знайдені у Маріуполі документи полку "Азов".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, ЗМІ РФ опублікували "знайдену в Маріуполі документацію полку "Азов". У виявленому плані начебто йдеться про підготовку до бойових дій у Маріуполі та у його передмістях.

Зокрема, зазначено, що "місцеве населення налаштоване проросійськи у 70% випадків".

Зазначено і те, що "бойовикам необхідно займати вогневі позиції в населених пунктах".

Утім під час підготовки фейкового документу окупанти припустилися помилки.

"Документам присвоєно дивний гриф "секретно" замість українського – "таємно", - зауважують в ЦПД.

Як писав УНІАН, раніше у РФ вигадали фейк про "збиття літаків ЗСУ над Одесою". Так, міністерство оборони Росії втретє за місяць заявило про нібито збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси. При цьому в регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі.

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