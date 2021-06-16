За деякою інформацією, жінці вдалося загасити себе та добігти до сусідів, щоб попросити про допомогу.

У Росії 64-річний житель Новосибірської області побив свою 57-річну дружину, після чого облив себе та її бензином й підпалив.

Як пишуть vesti.ru, інцидент стався 15 червня. Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Росіянин побив співмешканку палицею і цеглою по голові та тілу, після чого підпалив.

Повідомляється, що жінці вдалося загасити себе та добігти до сусідів, щоб попросити про допомогу.

На цей час і підозрюваний, і потерпіла знаходяться в опіковому відділенні з опіками різного ступеня.

Читайте також70-річний росіянин з ураженням легенів закуривши у палаті та спровокував пожежу: пацієнтів виносили на рукахЗа фактом події порушено кримінальне провадження.

За інформацією сайту «Вести Новосибірськ», напад стався в селищі Пушний.

Нібито спочатку росіянин побив дружину, потім виволік її в город, облив та підпалив. Жінку госпіталізували до лікарні з опіками 95% тіла.

При цьому точна причина вчинку чоловіка невідома. Імовірно, він застосував до дружини насильство через ревнощі. 15 червня його затримала поліція.

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Автор: Катерина Шварц