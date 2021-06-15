Діти розповідали матері про знущання, але вона не вірила.

У російському Омську мати зійшлася з ґвалтівником- рецидивістом, та він поглумився з трьох її дітей.

Про це пише Telegram-канал Lifeshot.

Повідомляється, що вихователька дитячого садка познайомилася з 40-річним Андрієм на ювілеї чоловіка в 2018 році, той був його колегою. Прямо під час святкування у чоловіка відірвався тромб. Він помер. Пізніше у приятеля з вдовою зав'язався роман.

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«Вітчим-кримінальник спочатку порозумівся з дітьми - водив їх в аквапарк та на річку, а потім почав до них приставати. Чоловік ніде не працював і часто залишався вдома з двома дівчатками і їхнім братом», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Схопив та торкався грудей": у Росії затримали педофіла, який за день напавши на двох дівчатокМолодша донька, 10-річна школярка розповіла поліцейським, що протягом декількох років співмешканець матері домагався її. Наприклад, одного разу він напоїв дівчинку, коли вдома нікого не було, поніс на ліжко і вчинив з нею дії сексуального характеру. А її 15-річна сестра зізналася, що з нею вітчим робив те ж саме, але закрившись у ванній, поки всі сплять. Їхній 18-річний брат також не заперечував, що «новий тато» регулярно чіплявся і до нього, змушуючи займатися поганими речами.

Вітчим погрожував, що якщо діти комусь розкажуть, він вб'є їхню матір. Але ті все одно неодноразово скаржилися жінці. Ось тільки вона не вірила і закривала очі. До поліції звернувся дядько.

Розбещувач затриманий, порушено три кримінальні справи.

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Автор: Катерина Шварц