Російська пропаганда старанно працює над дегуманізацією українців в очах росіян, оскільки так простіше вбивати.

Російський пропагандист Сергій Мардан закликав стерти Україну з мапи світу і знищити всіх, хто вважає себе патріотом України. Таку заяву одіозний пропагандист зробив в ефірі Rutube-каналу "Соловйов LIVE", де у нього є власна програма.

Зокрема Мардану не сподобалося, що російське Міноборони у своїх фронтових зведеннях використовує формулювання "знищено 60 націоналістів" замість того, щоб називати українців "упирями".

"Ось ця сором'язливість - вона навіщо, вона для кого? Ми за рік зрозуміли, що це за армія і як вона називається. (...) Це просто звірі і є. У них немає вже людського вигляду. Нікого не шкода, взагалі нікого. Ось з ким воює російська армія - з упирями, з повсталими живими мерцями. Ось з ким вона воює", – заявив пропагандист.

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При цьому пропагандист між іншим заявив, що Україна як держава повинна зникнути з мапи світу і закликав до знищення всіх, хто вважає себе українцями.

"Ось це утворення, яке виникло на мапі світу в 1991 році під назвою держава Україна – це химера, яка повинна бути з мапи стерта просто. Люди, які себе ідентифікують, як патріоти цієї химери – це виродки. Люди, які воюють за неї – вони злочинці", – заявив Мардан.

Скандали навколо російської пропаганди

Офіційна російська пропаганда відрізняється приголомшливою кровожерливістю, яка може шокувати стороннього спостерігача, не знайомого з цією стороною "руського міра". Приміром, нещодавню заяву пропагандистки Скабєєвої про те, що Україна занадто довго не сиділа без світла, можна назвати "квіточками".

Є куди жахливіші приклади, які дадуть фору більшості пропагандистів гітлерівської Німеччини. Наприклад, у жовтні пропагандист Антон Красовський в прямому ефірі телебачення закликав топити в річках і спалювати у власних домівках українських дітей.

Але до публічних заяв медійних персон російська пропаганда не зводиться. Окремим жанром є створення постановочних театралізованих відеосюжетів, що прославляють "руський мір", або дискредитують Україну. Днями навколо одного такого відео вибухнув гучний скандал, коли навіть самі рашисти визнали, що ролик знятий занадто незграбно і тому виявився "холостим пострілом".

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