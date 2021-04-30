Скандальна російська пропагандистка, главред телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян поскаржилася в американській соцмережі Twitter на те, що інша американська соцмережа Facebook заблокувала сторінку проекту Redfish.
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За її словами, Facebook видалив паблік із 800 тисячами підписників після постів про "звільнення Освенцима" і "повалення Муссоліні" за порушення правил.
Сама пропагандистка так і не зрозуміла, що саме не сподобалося адміністраторам соцмережі. Але припустила, що через неї, а точніше її проект, у когось "свербить у всіх місцях".
У підсумку Симоньян пообіцяла, що буде "особисто домагатися закриття Фейсбуку", якщо соцмережа не розблокує сторінку.
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