Раніше Facebook видалив сторінку Redfish, яка була проектом російського пропагандистського телеканалу RT.

Скандальна російська пропагандистка, главред телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян поскаржилася в американській соцмережі Twitter на те, що інша американська соцмережа Facebook заблокувала сторінку проекту Redfish.

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За її словами, Facebook видалив паблік із 800 тисячами підписників після постів про "звільнення Освенцима" і "повалення Муссоліні" за порушення правил.

Сама пропагандистка так і не зрозуміла, що саме не сподобалося адміністраторам соцмережі. Але припустила, що через неї, а точніше її проект, у когось "свербить у всіх місцях".

У підсумку Симоньян пообіцяла, що буде "особисто домагатися закриття Фейсбуку", якщо соцмережа не розблокує сторінку.

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Автор: Олександр Топчій