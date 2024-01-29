Снаряди не здетонували, але місцевій владі довелося проводити таємну евакуацію населення.

Російські військові літаки скинули ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє видання ASTRA з посиланням на власті джерела, 27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постників Корочанського району. Мешканців вирішили не евакуювати. Цього ж дня таку саму авіабомбу виявили у селі Стрілецьке Бєлгородського району. Бомбу було знайдено на вулиці Лісовій, влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби.

Внаслідок скидання боєприпасів нібито ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили наступного дня.

Відео дня

Авіабомби падають під Бєлгородом

Як повідомляв УНІАН, схожі інциденти для росіян стають закономірністю. Кілька днів тому російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу у Бєлгородській області.

Літак нібито "упустив" авіабомбу над греблею на території Росії. Це сталося 21 січня у районі хутора Іонівка. У водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено греблю.

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