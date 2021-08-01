Свою популярність Ілля Гаффнер отримав після того, як у 2015 році порадив росіянам менше їхсти під час кризи.

Депутат Законодавчих зборів Свердловської області РФ Ілля Гаффнер, який раніше радив росіянам "менше їсти" в кризу, задекларував у 2020 році дохід в нуль рублів.

Згідно з декларацією про доходи, депутат володіє квартирою площею 66,6 квадратного метра. Дві квартири площею від 80 до 200 квадратних метрів знаходяться в користуванні його двох неповнолітніх дітей. Примітно, що роком раніше депутат задекларував 4 копійки річного доходу.

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Гаффнер отримав мандат у 2010 році. Свою популярність він отримав після того, як у 2015 році порадив росіянам менше харчуватися під час кризи.

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Автор: Денис Прядко