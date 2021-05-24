Раніше депутата судили за зберігання наркотиків в особливо великому розмірі.

Російський депутат Покровського сільського поселення з Омської області від КПРФ Олексій Аніщенко разом з дружиною-«порнорежисером» влаштували оргію зі школяркою. Весь процес вони записали на відео, яке опублікували в приватному Telegram-каналі.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Під час перевірки поліцейські встановили, що 26-річний депутат та його 22-річна дружина Ольга запросили до себе додому 17-річну дівчину.

«Випивали-випивали й у підсумку всі разом зайнялися сексом заради «гострих відчуттів». Процес «за традицією» зняли на відео. У цій ролі сам Олексій вже зізнався, але заявив, що до решти творчості дружини (всього вилучено близько 80 гб фото та відео) відношення нібито не має», – йдеться у повідомленні.

Читайте також"Буде багато крові": у Росії школяр на уроці погрожував вчительці"тра * * * ти" її (відео 18+)Зазначається, що депутат раніше був судимий за зберігання наркотиків в особливо великому розмірі.

Школярка зараз знаходиться в реабілітаційному центрі. Мати дівчинки позбавлена батьківських прав. Її виховують дідусь з бабусею.

До цього повідомляли, що школярці 15 років. Дівчину напоїли пивом та запропонували знятися у порно за три тисячі рублів. Їй пообіцяли, що все це виключно для особистого користування, й дев'ятикласниця погодилася. Але пізніше вона дізналася, що ролик злили в мережу.

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Автор: Катерина Шварц