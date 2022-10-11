У цей момент в будинку перебувала 11-річна дівчинка.

В окупованому Криму під час ремонту танка російські військові випадково вистрілили в приватний будинок. У цей момент в будинку перебували люди.

Про це пише російський Telegram baza.

Інцидент трапився в окупованому Джанкої. Повідомляється, що сам ремонт танка здійснювався в сусідньому селі Новостепне.

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Під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл. Снаряд пролетів 8 км і влучив у стіну приватного будинку на вулиці Садовій у Джанкої.

У цей момент там перебувала 11-річна дівчинка, вона отримала рвану рану передпліччя і була госпіталізована.

Окупація Криму

Росія окупувала Крим у 2014 році. Влітку того року Кремль провів псевдореферендум на півострові щрдо приєднання до Росії, світ його результатів не визнає.

Всі ці роки окупанти перетворювали Крим на військову базу, а в 2022 році саме через Крим здійснювалося вторгнення на материкову Україну. Незаконно побудованим Керченським мостом Росія досі перекидає боєприпаси і паливо для сил вторгнення.

У серпні Росія намагалася анексувати Херсонську, Запорізьку, Луганську і Донецьку області за "кримським сценарієм", але це ніяк не поліпшило складне становище РФ на полі бою, а тільки його посилило.

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