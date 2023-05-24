У відомстві вважають, що найближчим часом росіян чекають "інформаційні вкидання".

Роскомнадзор має намір боротися з диверсіями в Інтернеті і психічними атаками по Росії. Про це розповів начальник чергового відділу моніторингу чергової служби у сфері засобів масової комунікації підвідомчого Роскомнадзору головного радіочастотного центру (ГРЧЦ) Кирило Золотов.

"Існують прогнози щодо подальшого використання противником тактики диверсій, індивідуального терору і психічних провокацій для підкріплення нових інформаційних кампаній. На даний момент опрацьовуються сценарії для запобігання подібних інцидентів", - сказав він на сесії російського інтернет-форуму.

Золотов відніс до психатак, зокрема, "інформаційні вкидання" про поганий стан російської економіки, події на фронті, неминучість ядерної війни.

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