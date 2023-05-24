Жінка стверджувала, що з номерами вона нічого не робила, а червоний колір просто вицвів на сонці.

У Москві жінку затримали через вицвілий червоний колір прапора РФ на автомобільних номерах, тепер їй загрожує штраф або арешт за пропаганду екстремізму.

Як повідомляє Baza, поліцейські зупинили машину 65-річної москвички в Зеленограді 23 травня. Її попросили бути свідком, оскільки раніше знайшли машину з біло-синьо-білим прапором на номерах і збиралися виписати протокол. При цьому інспектори, глянувши на номери машини москвички, виявили, що на прапорі РФ там теж не було червоного кольору.

"Жінка спробувала пояснити: з номерами вона нічого не робила, можливо, червоний колір просто вицвів на сонці. Тим більше що номери ззаду були в порядку: було помітно, що червоний колір потроху перетворюється в рожевий і зникає. Однак поліцейських таке пояснення не влаштувало", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Номери забрали у відділ на експертизу, а на жінку виписали протокол за пропаганду екстремістської символіки.

Відзначається, що цей день став дуже вдалим для показників розкриття співробітників ГІБДД, оскільки на власницю першого автомобіля з біло-синьо-білим прапором також виписали протокол, до суду вона буде перебувати в спецприймальнику.

"Так що в один день і майже випадково правоохоронці розкрили відразу дві "диверсії", - йдеться в повідомленні.

Прапор Росії та війна

Як відомо, біло-синьо-білий прапор використовують протестувальники проти війни Росії в Україні.

У той же час за неповагу до російського прапора можна отримати тюремний термін. Так, в Мелітополі дівчина зірвала прапор Росії зі стіни в кафе і кинула його на підлогу. За це їй загрожує до року в'язниці.

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