Крім секс-шопу в будівлі також відкрили магазин з продажу алкоголю.

В окупованому Криму в будівлі, де під час Другої світової війни знаходився штаб оборони Севастополя, відкрили секс-шоп і магазин з продажу алкогольних напоїв.

Читайте такожҐвалтували і збирали донати: троє чоловіків влаштовували росіянці треш-стрім (фото)Як повідомляє у своєму Телеграм-каналі Mash, на будинку на вулиці Великій Морській тепер три таблички. Одна - меморіальна, друга - магазину інтимних товарів під назвою" Рожевий кролик", третя - алкомаркет для тих, кому перед походом за кільцями і мотузками потрібно випити для хоробрості.

Примітно, що магазин для дорослих вирішив привернути увагу, пишно обвішавши вхід, біля самої меморіальної таблички, повітряними кульками.

Всі ці магазини відкрилися в будівлі, де в 1941-1942 році знаходився комітет оборони Севастополя. Місцеві жителі обурюються через таке сусідство, Будівельні експерти кажуть, що це суперечить місцевим законам (за ними між меморіальною дошкою і вивіскою має бути дотримана достатня відстань). У Департаменті архітектури розводять руками: ніхто цього не погоджував і дозволу не видавали.

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Автор: Іван Бойко