15 лютого було отримано підтвердження про те, що переговори на фінальній стадії, а 16 лютого Навальний помер.

Голова Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявила, що Олексія Навального планували обміняти на кілера, співробітника ФСБ Росії Вадима Красикова, який відбуває термін у Німеччині. За її твердженням, домовленість про обмін була досягнута за день до смерті політика.

Як пише "Медуза", за словами Пєвчих, Путін прийняв рішення вбити Навального, так як не хотів бачити його на волі.

"Навальний найближчими днями мав би опинитися на волі. Тому що ми домоглися рішення про його обмін... Я отримала підтвердження, що переговори ведуться і знаходяться на фінальній стадії ввечері 15 лютого. 16 лютого Олексій був убитий", - повідомила півчих.

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Вона заявила, що Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова - це обміняти його на Навального. При цьому, за її словами, Путін "збожеволів на ненависті до Навального" і що президент РФ "ненавидить його настільки, що діє на шкоду собі і власним раціональним інтересам".

При цьому джерело "ВЧК-ОГПУ" розповло, що "нещодавно за усним дорученням високопоставленого співробітника АП в МВС РФ опрацьовувалося питання позбавлення російського громадянства Олексія Навального". Зазначається, що доручення з Кремля, схоже, було пов'язане з підготовкою обміну Навального.

Водночас джерела тг-каналу Gulagu.net спростовують повідомлення про реалістичність обміну Навального на кілера російських спецслужб Красікова.

"У топі списку на обмін - журналіст і громадянин США Еван Гершкович, і для влади США сьогодні очевидний пріоритет - звільнення саме громадянина США, якого де-факто взяли в заручники для торгу і звільнення Красікова", - йдеться в повідомленні.

Хто такий Вадим Красіков

Вадим Красіков був засуджений за вбивство "ворога Кремля" Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Тоді прокуратура Німеччини стверджувала, що злочин замовив уряд Росії.

У Росії неодноразово піднімали питання обміну Красікова, серед можливих кандидатур для обміну був репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і опозиціонер Олексій Навальний.

Смерть Навального

Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії "Полярний вовк", розташованій в російському селищі Харп. У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що опозиціонеру нібито раптово стало погано після прогулянки, і медики не змогли його врятувати - у політика "відірвався тромб".

При цьому матері політика Людмилі Навальній відмовляються видати тіло, посилаючись на необхідність проведення "хімічного аналізу".

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