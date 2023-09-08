Служба зовнішньої розвідки, ймовірно, забере медіабізнес Пригожина, а найманські операції відійдуть під контроль Міністерства оборони і ГРУ.

Після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина між російськими спецслужбами розгорнулася боротьба за активи його імперії, де найбільшим призом будуть прибуткові операції в Африці. Як пише New York Times, поділити їх між собою намагаються Служба зовнішньої розвідки (СЗР) і розвідка Міноборони – Головне управління Генштабу (ГРУ).

Джерела видання повідомляють, що частина цивільних активів може дістатися синові Пригожину Павлу. Але він може претендувати і на військові, оскільки деякі бійці не хочуть переходити під керівництво сторонніх структур і підтримують передачу влади синові Пригожина.

За словами західних чиновників, за ключові підрозділи імперії Пригожина борються дві розвідувальні структури – Служба зовнішньої розвідки (СЗР) і розвідка Міноборони – Головне управління Генштабу (ГРУ). При цьому СЗР, ймовірно, забере медіабізнес - організації, що займаються пропагандою і дезінформацією за кордоном; а найманські операції відійдуть під контроль Міністерства оборони і ГРУ, повідомили два чиновники з різних урядів

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NYT зазначає, що ознаки цього вже видно. Так, наприкінці серпня африканські країни, де діє "Вагнер", відвідала делегація російських військових на чолі із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. При цьому до складу делегації входив один з кращих російських шпигунів, генерал Андрій Авер'янов. Західні чиновники вважають Авер'янова головним кандидатом на керівництво принаймні частиною операцій "Вагнера", пише NYT.

Водночас, як зазначають експерти, російська влада не зможе повністю взяти "Вагнер" під контроль або керувати ПВК так само ефективно, як Пригожин. Потенційним спадкоємцем імперії може стати син Павло, який, за твердженням самого Пригожина, воював в Сирії і "був і постійно знаходиться в гарячих точках у складі ПВК "Вагнер".

Павло Пригожин може зберегти деякі російські активи батька, однак для країн за кордоном важлива також і геополітична складова військової підтримки. На думку опитаних американських чиновників, у проведенні військових операцій за кордоном можуть взяти участь інші найманські групи, і головним кандидатом є ПВК "Редут", заснована колишніми десантниками і офіцерами військової розвідки.

"У найслабших країнах Африки як і раніше існує сильний ринок для головної пропозиції "Вагнера" — захисту режиму. А смерть Пригожина тільки посилила апетит деяких африканських країн до більш тісних відносин з Кремлем – особливо тих, які раніше побоювалися "Вагнера", таких як Буркіна-Фасо", - зазначає NYT.

Смерть Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії розбився літак, на борту якого був Пригожин та інші "вагнерівці". 29 серпня Пригожина поховали на Пороховському кладовищі в Санкт-Петербурзі, поруч з батьком.

Днями спливли подробиці "заповіту" Пригожина. Має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова - командира з позивним "Лотос". Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

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